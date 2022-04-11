Google разрешила пользователям ремонтировать свои смартфоны

Google начнет продавать запчасти смартфонов Pixel для домашнего ремонта

Компания Google разрешила ремонтировать смартфоны серии Pixel в домашних условиях, то есть без обращения в сервисный центр. Об этом сообщается в блоге компании.

«Мы хотим, чтобы у вас был отличный опыт работы с телефоном Pixel, а также простой доступ к высококачественному и безопасному ремонту устройства», — отметили представители корпорации. В рамках программы по самостоятельному ремонту Google договорилась с компанией iFixit о продажах запасных частей смартфонов.

Специалисты IT-гиганта пообещали, что в конце 2022 года дисплеи, аккумуляторы, камеры и прочие детали будут доступны для заказа на сайте партнера iFixit. Запасные части начнут продавать для потребителей из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Евросоюза. Потребители смогут приобрести либо отдельные детали, либо дисплеи и аккумуляторы вместе с набором инструментов. Также пользователи получат соответствующие инструкции.

«Мы оцениваем каждую новую модель Pixel с точки зрения простоты ее ремонта, поэтому мы можем сократить усилия, инструменты, детали и материалы, используемые в процессе ремонта», — сказали представители компании. В Google подчеркнули, что пользователи всегда могут отнести нуждающийся в обслуживании девайс в сервисный центр.

В начале апреля Samsung объявила о запуске программы самостоятельного обслуживания смартфонов бренда. Осенью 2021 года о запуске программы домашнего ремонта iPhone и Mac объявила Apple.