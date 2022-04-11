Предложен способ справиться с застарелым налетом в унитазе

Mirror: в борьбе с налетом в унитазе может помочь уксус

Пользователь портала Reddit предложил бороться с застарелым налетом в унитазе при помощи уксуса. На пост блогера с описанием способа обратило внимание издание Mirror.

Твердый известковый налет образуется в ванных и на кухнях вокруг кранов, в унитазах, в ванных, на трубах. Налет не только неприятен на вид, напоминает автор поста, но и может навредить трубам. По словам автора, в борьбе с ним может помочь уксус, налитый в бутылку с распылителем.

Уксусный спрей необходимо распылить на загрязнение, а через пять минут потереть жесткой губкой и при необходимости повторить, рассказывает автор. Налет, уточняют в издании, состоит из карбоната кальция, чувствительного к кислотам.

Ранее шеф-повар Эрин Морли показала, как заставила загрязненные столовые приборы сиять с помощью шарика из фольги. По словам Морли, она отмывает вилки и ложки с помощью фольги уже 15 лет, и этот лайфхак помогает справиться даже с сильными загрязнениями.