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Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Подмосковье рассказал о происшествии

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ступине рассказал о моменте происшествия

Один из пострадавших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине рассказал о моменте происшествия. Видео с его словами публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

«Бух и все! Стена вывалилась со мной вместе, плита еще была на мне», — рассказал житель одной из квартир Михаил Романов.

На кадрах видно, что мужчина лежит с поврежденной головой, которая перемотана бинтами. Ему сложно говорить.

Также появилось видео с последствиями взрыва в доме. На нем видно, что на пятом этаже полностью разрушены две комнаты. На месте происшествия работают спасатели, разбирающие завалы. Судя по кадрам, взрыв повредил соседние квартиры.

Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ступине произошел утром 11 апреля. По данным МЧС, в результате происшествия погибли два человека. Еще пятеро пострадали. Их госпитализировали в ступинскую больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.

Предварительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, в результате которой произошла утечка газа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Константин Лысяков
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