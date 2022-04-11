Стилист дала советы по разбору гардероба к лету

Стилист Лиззи Грант рекомендует разделить вещи на категории при разборе гардероба к лету

Стилист и основательница британской компании Declutter Лиззи Грант дала советы по разбору гардероба к летнему сезону. Ее слова приводит портал Metro.

Эксперт считает, что весна — лучшее время для обновления гардероба. По ее словам, с наступлением теплой погоды люди чувствуют себя более энергичными и находят ресурсы, чтобы разобрать накопившиеся за зиму вещи в шкафу.

В первую очередь во время этого процесса стилист советует разделить одежду на категории и разбирать их частями — такой способ поможет избежать усталости от уборки и необдуманных решений. Грант также рекомендует установить четкий лимит количества предметов гардероба, которые планируется оставить на лето.

Кроме того, специалистка отметила, что один из способов избавиться от ненужных вещей в шкафу — это спросить себя, с чем их можно носить. «Если вы не можете придумать более одного образа с предметом одежды, то как часто вы будете его надевать? Установите для себя "правило универсальности" и убирайте то, в чем нет разнообразия», — заверила стилист.

Грант добавила, что, если решение отказаться от части вещей дается с трудом, необязательно заставлять себя этим заниматься. В таком случае автор рекомендует отложить уборку и вернуться к ней через несколько недель или месяцев.

Ранее в апреле стилист и генеральный директор британской организации Smart Works Кейт Стивенс дала советы по выбору одежды для собеседования при трудоустройстве. Эксперт подчеркнула, что, продумывая подходящий образ, в первую очередь нужно учитывать собственный комфорт. Кроме того, стилист отметила, что лучше избегать броских вещей, которые отвлекают внимание интервьюера, поскольку он может запомнить главным образом внешний вид претендента на вакансию, а не его речь.