Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилист дала советы по разбору гардероба к лету

Стилист Лиззи Грант рекомендует разделить вещи на категории при разборе гардероба к лету

Фото: Shutterstock

Стилист и основательница британской компании Declutter Лиззи Грант дала советы по разбору гардероба к летнему сезону. Ее слова приводит портал Metro.

Эксперт считает, что весна — лучшее время для обновления гардероба. По ее словам, с наступлением теплой погоды люди чувствуют себя более энергичными и находят ресурсы, чтобы разобрать накопившиеся за зиму вещи в шкафу.

В первую очередь во время этого процесса стилист советует разделить одежду на категории и разбирать их частями — такой способ поможет избежать усталости от уборки и необдуманных решений. Грант также рекомендует установить четкий лимит количества предметов гардероба, которые планируется оставить на лето.

Материалы по теме:
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля

Кроме того, специалистка отметила, что один из способов избавиться от ненужных вещей в шкафу — это спросить себя, с чем их можно носить. «Если вы не можете придумать более одного образа с предметом одежды, то как часто вы будете его надевать? Установите для себя "правило универсальности" и убирайте то, в чем нет разнообразия», — заверила стилист.

Грант добавила, что, если решение отказаться от части вещей дается с трудом, необязательно заставлять себя этим заниматься. В таком случае автор рекомендует отложить уборку и вернуться к ней через несколько недель или месяцев.

Ранее в апреле стилист и генеральный директор британской организации Smart Works Кейт Стивенс дала советы по выбору одежды для собеседования при трудоустройстве. Эксперт подчеркнула, что, продумывая подходящий образ, в первую очередь нужно учитывать собственный комфорт. Кроме того, стилист отметила, что лучше избегать броских вещей, которые отвлекают внимание интервьюера, поскольку он может запомнить главным образом внешний вид претендента на вакансию, а не его речь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ
В Литве захотели увольнять учителей за поддержку России
Фанаты «Убивая Еву» попросили наказать сценаристку сериала
Минобороны сообщило о размещении РСЗО украинскими военными в Харькове
Путин потребовал найти способ повышения пенсий и зарплат
Apple позволит заряжать два iPhone одновременно
Минобороны заявило о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды
США раскрыли подробности поставок оружия на Украину
Минобороны заявило о ведении иностранцами психологической войны на Украине
Стало известно о возможной встрече папы Римского и патриарха Кирилла
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.