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Невеста разоблачила жениха-двоеженца и поставила свадьбу под угрозу

Mumsnet: вскрывшаяся тайна жениха-двоеженца поставила свадьбу под угрозу

Фото: Unsplash

Вскрывшаяся тайна жениха поставила под угрозу свадьбу стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей). Об этом расстроенная невеста рассказала пользователям форума Mumsnet.

Женщина обнаружила, что ее возлюбленный забыл развестись с первой женой, хотя расстался с ней 12 лет назад. Его разоблачили дети от первого брака, сообщившие матери о готовящейся свадьбе. Та искренне удивилась и не поняла, как такое возможно, ведь официально их брак так и не был расторгнут.

Мужчине, едва не ставшему двоеженцем, пришлось подать заявление на развод. Теперь автор поста волнуется, что его не успеют оформить к июлю, когда они собирались зарегистрировать новый брак. В этом случае свадьбу, которая уже оплачена, придется переносить.

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Невеста всячески пытается ускорить события и просит возлюбленного сделать все возможное, но тот лишь злится и просит ее не лезть в чужие дела. Отчаявшись, она поделилась своими переживаниями с пользователями Mumsnet и попросила у них совета.

Комментаторы посочувствовали невесте и постарались ее поддержать. Некоторые предположили, что вряд ли чувства ее жениха можно назвать любовью, если он так легкомысленно относится к собственной свадьбе и переживаниям возлюбленной.

Ранее сообщалось, что пользовательница @lifebymaria рассказала в TikTok, что расторгла помолвку и отменила свадьбу из-за папки, которую нашла в компьютере жениха. В папке были фотографии сестры невесты и коллег мужчины.

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Евгения Черкасова
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