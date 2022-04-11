России предписали выигрыш от спецоперации на Украине

Politico заявило о политическом и экономическом выигрыше России от спецоперации на Украине

Россия выигрывает на фоне специальной военной операции на Украине. С таким мнением выступило американское издание Politico.

В публикации Politico России предписали выигрыш от спецоперации на Украине. Издание заявило о политическом и экономическом доминировании страны. Отмечается, что ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа выросли в три раза по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен «возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста главы страны». В публикации добавили, что западные лидеры снова начнут посещать Москву, чтобы «склонить президента России Владимира Путина к урегулированию на Украине».

В одном из подзаголовков материла указано, что Путин «выигрывает экономическую войну».

«Сравнивая доходы России от газа по трубопроводам, мы можем заметить, что экспорт растет и идет по гораздо более высоким ценам по сравнению с прошлым годом», — отметили журналисты издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации страны на Украине. Она призвана покончить с курсом США на доминирование в мире, подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран ввели новые пакеты санкций против Москвы.