Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

России предписали выигрыш от спецоперации на Украине

Politico заявило о политическом и экономическом выигрыше России от спецоперации на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия выигрывает на фоне специальной военной операции на Украине. С таким мнением выступило американское издание Politico.

В публикации Politico России предписали выигрыш от спецоперации на Украине. Издание заявило о политическом и экономическом доминировании страны. Отмечается, что ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа выросли в три раза по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен «возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста главы страны». В публикации добавили, что западные лидеры снова начнут посещать Москву, чтобы «склонить президента России Владимира Путина к урегулированию на Украине».

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля
«Людям хочется человеческого тепла» Кто помогает детям беженцев из Украины вновь обрести радость в жизни?
«Людям хочется человеческого тепла»Кто помогает детям беженцев из Украины вновь обрести радость в жизни?
9 апреля

В одном из подзаголовков материла указано, что Путин «выигрывает экономическую войну».

«Сравнивая доходы России от газа по трубопроводам, мы можем заметить, что экспорт растет и идет по гораздо более высоким ценам по сравнению с прошлым годом», — отметили журналисты издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации страны на Украине. Она призвана покончить с курсом США на доминирование в мире, подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран ввели новые пакеты санкций против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОПЕК предупредила Европу о невозможности заменить российскую нефть
Премьер Молдавии призвала вернуться к «настоящему значению» Дня Победы
Китай призвал опираться на факты при заявлениях об ударе по Краматорску
России предписали выигрыш от спецоперации на Украине
Мировой торговле предсказали сокращение темпов роста вдвое
Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка
В США прокомментировали встречу Путина с канцлером Австрии
Кремль оценил встречу Путина и канцлера Австрии
Белый дом призвал Индию осудить спецоперацию России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.