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07:33, 19 июня 2026Наука и техника

В США назвали главный недостаток Leopard 2

19FortyFive: Главный недостаток танка Leopard 2 — огромный вес
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Немецкие танки семейства Leopard 2 являются грозными боевыми машинами, однако на их мобильность негативно влияет большая масса. Главный недостаток танка назвало американское издание 19FortyFive.

«Очевидным недостатком танка является его огромный вес. При весе 63,5 тонны Leopard 2A7 напрямую конкурирует с Abrams и Challenger 2 за звание самого тяжелого танка на Западе (Challenger 2 выигрывает это соревнование, если кому-то интересно)», — говорится в материале.

Автор отметил, что большой вес ограничивает мобильность танка на пересеченной местности. Кроме того, он усложняет логистику, поскольку не все мосты могут выдержать такую нагрузку.

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Как пишет издание, основные модификации Leopard 2 могут стоить 13-15 миллионов евро, а самый современный Leopard 2A8 обойдется заказчиками еще дороже.

В январе обозреватель РИА Новости Андрей Коц писал, что Leopard 2A8 не подходит для современной войны из-за большой массы.

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