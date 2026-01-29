Реклама

Наука и техника
19:47, 29 января 2026Наука и техника

Приспособленность нового «Леопарда» к современной войне оценили

Коц: Новые танки Abrams и Leopard не подходят для современной войны
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Новые модификации западных танков Abrams и Leopard 2 получили эффективное оборудование, но они не подходят для современной войны. Приспособленность новых машин к бою оценил военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Он обратил внимание на немецкий «Леопард 2A8» и прототип американского Abrams M1E3. Главными особенностями нового Leopard стала более защищенная башня и наличие комплекса активной защиты, который может перехватывать противотанковые гранаты и ракеты на подлете. Конструкторы Abrams пересмотрели компоновку, переместив весь экипаж в корпус. Танк с необитаемой башней легче современных «Абрамсов», но это по-прежнему тяжелая машина — заявленная масса составляет около 55 тонн. Вес обновленного Leopard — 70 тонн.

«Нынешние проекты слабо соответствуют театрам военных действий наподобие украинского. Танки становятся заметно легче, но им все равно не хватает проходимости, чтобы преодолевать осенне-зимне-весеннюю восточноевропейскую распутицу», — пишет Коц.

Также он усомнился, что новые танки смогут противостоять массированным ударам FPV-дронов. Автор подчеркнул, что эффективного решения этой проблемы не предложила ни одна танкостроительная школа.

Ранее в январе в США впервые представили предварительный прототип M1E3 Abrams. Машину используют для тестирования новых технических решений в ходе работ над окончательным вариантом.

