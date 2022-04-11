Захарова обвинила Запад в следовании русофобской логике

Представитель МИД РФ Захарова: Европа и США упускают последствия борьбы с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в борьбе против России не прогнозирует последствия этой деятельности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обвинила Европу и США в следовании русофобской логике, поскольку они призывают к борьбе с Россией и упускают последствия таких действий.

«Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя "добровольцам" (читай: наемникам), наши европейские и американские "партнеры" по уже недоброй традиции не просчитывают последствий, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, даже если они в перспективе будут угрожать им самим», — подчеркнула она.

В качестве примера она привела историю бывшего американского солдата, ветерана войн в Ираке и Афганистане Крейга Лэнга, которого уволили из армии из-за развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В 2015 году он воевал на Донбассе за «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Оттуда его также уволили, после чего его задержали на границе с Кенией и депортировали в США.

«Там он убивает двух человек в попытке найти деньги для поездки в Каракас с целью борьбы с "правительственным режимом". В итоге сбегает от правоохранительных органов назад, на Украину. Призывы выдать Лэнга остаются в Киеве неуслышанными, и сегодня этот матерый рецидивист и "пес войны" воюет вместе с другими "легионерами". Например, с латышскими активистами. Компания из таких вот "диких гусей" подбирается там что надо», — отметила Захарова.

Ранее МИД России рекомендовал дипломатам за границей не ходить поодиночке. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров.