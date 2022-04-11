Стало известно о поисках двух детей под завалами дома в Подмосковье

Омбудсмен Мишонова: в Ступино после взрыва газа под завалами ищут женщину и двух детей

В подмосковном городе Ступино, где произошел взрыв газа в жилом доме, под завалами продолжают искать женщину и двух детей. Такие подробности о поисковой операции привела уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что спасатели продолжают работать на месте происшествия. Жильцам дальних от взрыва подъездов разрешили забрать вещи из квартир, пояснила омбудсмен.

По сведениям РЕН ТВ, женщина и девочки 5 и 10 лет находились в разных квартирах.

Ранее под завалами в Ступино нашли тело женщины, таким образом число погибших при взрыве газа в пятиэтажке выросло до трех.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Подмосковье произошел утром в понедельник, 11 апреля. По последним данным, пострадали семь человек. В МЧС России пояснили, что жильцы получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место взрыва для встречи с жителями. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.