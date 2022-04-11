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Увеличилось число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Подмосковье

«112»: число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Ступино увеличилось до трех

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Под завалами в подмосковном Ступино, где произошел взрыв газа, нашли тело женщины, таким образом число погибших увеличилось до трех. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал, что под завалами в Ступино могут находиться люди.

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Подмосковье произошел утром в понедельник, 11 апреля. По последним данным, пострадали семь человек. В МЧС России пояснили, что жильцы пятиэтажки получили переломы и черепно-мозговые травмы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место взрыва для встречи с жителями.

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Анна Щербакова
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