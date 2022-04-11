При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб ребенок

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что при взрыве газа в Ступине погиб ребенок

При взрыве газа в подмосковном Ступине погибла девочка. О смерти ребенка сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Ступине произошел утром 11 апреля. По информации МЧС, погибли два человека. Пятеро пострадавших были госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.