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При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб ребенок

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что при взрыве газа в Ступине погиб ребенок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При взрыве газа в подмосковном Ступине погибла девочка. О смерти ребенка сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Ступине произошел утром 11 апреля. По информации МЧС, погибли два человека. Пятеро пострадавших были госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.

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Константин Лысяков
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