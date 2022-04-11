Момент взрыва газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Опубликовано видео с моментом взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине

В сети появилось видео с моментом взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине. Его публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как во двор летят осколки из окон пострадавшей пятиэтажки. На припаркованной машине срабатывает сигнализация.

Ранее о моменте взрыва рассказал один из пострадавших жителей. По словам мужчины, он слышал грохот, после которого его придавило плитой.

Также была опубликована видеозапись с последствиями взрыва. На кадрах видно две разрушенные комнаты на пятом этаже пострадавшего дома, а также спасателей, разбирающих завалы.

О взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ступине стало известно утром 11 апреля. По информации МЧС, погибли два человека и еще пятеро госпитализированы с переломами и черепно-мозговыми травмами.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа из-за неисправности газового оборудования. Следственным комитетом России (СКР) возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.