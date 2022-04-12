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Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на санкции Запада он говорит «досвидос»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ответ на западные санкции Москва и Минск говорят «досвидос». Его слова передает РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что страны намерены выстраивать жизнь сами.

Во вторник, 12 апреля, на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств длилась почти три часа.

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Варвара Кошечкина
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