Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на санкции Запада он говорит «досвидос»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ответ на западные санкции Москва и Минск говорят «досвидос». Его слова передает РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что страны намерены выстраивать жизнь сами.

Во вторник, 12 апреля, на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств длилась почти три часа.