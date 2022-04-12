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Рогозин раскрыл сроки появления метановой ракеты «Амур-СПГ»

Рогозин заявил, что ракета «Амур-СПГ» появится не раньше завершения полетов «Союза-2»
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: «Роскосмос» / Globallookpress.com

В России не будут создавать метановую ракету-носитель «Амур-СПГ» до того, как появится необходимость завершить эксплуатацию ракет «Союз-2». Об этом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости.

«Что касается ракеты "Амур-СПГ", то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию "Союза-2», — сообщил он.

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Глава «Роскосмоса» отметил, что ракета «Союз» прошла модернизации и показывает высокие характеристики.

Также Рогозин напомнил, что в 2024 году в России должны создать метановый двигатель РД-0169 и провести его испытания. Он уточнил, что на данный момент в России существует весь спектр ракет-носителей. Поэтому нет необходимости ускоренного создания новых ракет.

В декабре 2021 года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что место взлета и посадки ракеты «Амур-СПГ» на космодроме Восточный определено.

В марте 2021 года стало известно, что к 2030 году планируется производить не менее 13-14 пусков ракеты «Амур-СПГ» ежегодно.

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Даниил Иринин
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