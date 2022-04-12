Следственный комитет рассмотрит обращение об аресте имущества уехавших из России

СК РФ изучит обращение депутата Хамзаева об аресте имущества уехавших из страны

Следственный комитет России внимательно изучит с точки зрения действующего законодательства предложение об аресте имущества уехавших из страны граждан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Таким образом ведомство отреагировало на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением арестовать имущество лиц, распространяющих фейки о Вооруженных силах России из-за рубежа.

Ранее Хамзаев заявил, что уголовного преследования таких лиц по статье 207.3 УК РФ о фейках недостаточно. По его словам, эти люди «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе».