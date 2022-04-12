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В Германии сообщили о нежелании Украины принять немецкого президента

Bild сообщает, что в Киеве не готовы принять президента ФРГ Штайнмайера
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует в ближайшее время приехать с визитом в Киев, однако украинская сторона до сих пор не подтвердила готовность его принять, пишет Bild. Источник издания в украинском правительстве связывает эту ситуацию с недовольством властей страны в связи с прежней ролью главы государства в выстраивании отношений между ФРГ и Россией.

Журналисты Bild указывают, что среди ближайших возможных дат визита указано 13 апреля, однако в Киеве в этот день провести встречу якобы не готовы. Издание не исключает, что визит может состояться позднее. Отмечается, что с другими европейскими политиками президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться в упомянутый день. О каких именно политиках идет речь, не уточняется.

Официально данную информацию власти ФРГ и Украины пока не прокомментировали.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его поддержка проекта газопровода «Северный поток — 2» была ошибкой. Он добавил, что поведение немецкой стороны стоило ФРГ доверия со стороны ее восточноевропейских партнеров. «Это больно», — высказался он.

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Варвара Кошечкина
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