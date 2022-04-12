Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Карабахе

Минобороны России сообщило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Фурух. Один военнослужащий Нагорного Карабаха получил ранение.

В Минобороны подчеркнули, что российские миротворцы урегулировали инцидент, взаимодействуя с представителями обеих сторон.

В начале марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометном обстреле села. По данным властей республики, азербайджанские военные по громкоговорителю угрожали жителям села Тагавард Мартунинского района и требовали покинуть населенный пункт.

Позже стало известно, что вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента. Кроме того, сообщалось, что азербайджанские военные нанесли четыре удара с беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Фурух.