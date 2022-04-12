Захарова прокомментировала исключение «Азова» из японского списка террористов

Представитель МИД Захарова заявила о решении Японии примкнуть к рядам стран-русофобов

Факт исключения украинского националистического батальона «Азов» из японского списка террористов демонстрирует то, что Япония примкнула к ряду стран-русофобов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Понимать [это нужно] таким образом, что, к сожалению, Япония как государство встроилась в эти самые русофобские ряды. И встроилась таким образом, что на азиатских просторах занимает в данном случае первую строчку», — констатировала дипломат.

Ранее на сайте Службы безопасности Японии (PSIA) сообщалось, что власти страны исключили украинский националистический батальон «Азов» из списка террористов. В ведомстве прокомментировали, что в справочнике «Международный терроризм — 2021» украинский батальон оказался только на основании информации из разных СМИ и без учета независимой оценки.

К критике такого решения также присоединился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Очень жаль, что страна со столь древней культурой и великой историей не устояла перед откровенной манипуляцией со стороны США и их европейских колоний», — написал он.