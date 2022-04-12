Дом шестикратной обладательницы «Эмми» решили продать неизвестному

Дом недавно умершей американской актрисы Бетти Уайт решили продать за 8 миллионов долларов

В калифорнийском городе Кармел решили продать дом недавно умершей американской актрисы Бетти Уайт. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает TMZ.

Из особняка площадью 336 квадратных метров открывается панорамный вид на залив. Актриса и ее супруг, телеведущий Аллен Ладден приобрели участок в 1978 году за 170 тысяч долларов. Пара занималась строительством до 1981 года, Ладден умер через несколько дней после переезда.

В начале апреля 2022 года объект выставили на продажу почти за восемь миллионов долларов (около 650 миллионов рублей). Сделка находится в процессе оформления, имя нового покупателя не сообщается.

Бетти Уайт считается звездой фильмов «Предложение», «Снова ты», а также сериала «Золотые девочки». Она умерла 31 декабря 2021 года, не дожив три недели до своего столетнего юбилея.

Ранее в марте в Кармеле выставили на продажу особняк из фильма «Основной инстинкт». Объект, построенный в 1983 году, выставили на торги с огромной скидкой и попросили за него 29,6 миллиона долларов.