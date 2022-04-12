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В МИД России выразили протест из-за высылки российских дипломатов из Хорватии

МИД России возложил на Хорватию ответственность за последствия высылки дипломатов

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия выражает протест из-за действий хорватской стороны, решившей выслать из Загреба российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат возложила ответственность за последствия «данной антироссийской акции» на Хорватию. «Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Ранее посла России в Хорватии Андрея Нестеренко вызвали в хорватский МИД для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства: 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.

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Виктория Кондратьева
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