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Москвичам предложили переехать за МКАД за миллион рублей

«МИЭЛЬ»: минимальная стоимость загородного дома в Подмосковье составила 700 тысяч рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Загородный дом в Московской области можно купить по цене от 700 тысяч рублей, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ», предоставленные «Ленте.ру». Риелторы нашли за МКАД несколько дешевых предложений загородного жилья, стоимость каждого составляет не более миллиона рублей.

По данным специалистов, минимальная стоимость загородного подмосковного дома — 700 тысяч рублей. Желающие переехать из Москвы за эту сумму могут приобрести, например, дачу в городском округе Павловский Посад (45 километров от МКАД по Горьковскому шоссе). Общая площадь дома — 75 квадратных метров, участка — 6 соток. На территории есть колодец, летний водопровод, подведено электричество.

За 750 тысяч рублей можно купить дачу в городском округе Серпухов (76 километров от МКАД по Симферопольскому шоссе). Площадь дома — 43 квадратных метра, участка — также 6 соток. Дом летний, на участке плодовые деревья, электричество подведено.

За 800 тысяч продается 50-метровая дача в городе Ликино-Дулево (70 километров от МКАД по Носовихинскому шоссе). За 950 тысяч можно приобрести дом в городском округе Богородский (40 километров от МКАД по Горьковскому шоссе). За 990 тысяч предлагается дача в городском округе Орехово-Зуевский (65 километров по Егорьевскому шоссе).

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Нина Ташевская
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