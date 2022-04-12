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Политолог назвал поведение Зеленского инфантильным

Политолог Крутаков назвал отказ Зеленского от встречи со Штайнмайером инфантильностью
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Политолог и публицист Леонид Крутаков назвал нарушением протокола и инфантильностью отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что это внутренний комплекс какой-то, непрофессионализм с точки зрении дипломатии. Подобное решение — это непонимание формальностей дипломатического мира, иначе говоря, инфантильность какая-то», — прокомментировал Крутаков поведение украинского лидера.

Правительство Украины называет причиной отказа от встречи «тесные связи с Россией» немецкого президента, в том числе в качестве министра иностранных дел с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мне не ясно, как министр иностранных дел может быть не связан с другим министром иностранных дел. Это же рабочие отношения. Причина отказа очень странно звучит», — поделился политолог Крутаков.

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Леонид Крутаковполитолог

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на украинские приближенные к правительству круги сообщил, что Зеленский «не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве, но другие политики из Евросоюза могут прибыть». По данным издания, президент ФРГ планировал посетить Киев 13 апреля. Штайнмайер подтвердил, что Киев отказал ему в визите. Еще одним аргументом для отказа немецкому лидеру послужила поддержка президентом ФРГ газопровода «Северный поток-2», как сообщало все то же немецкое издание.

12 апреля по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин сообщил, что ему стало известно о новых изменениях в переговорной позиции Украины. Президент заявил, что не знает, о каких изменениях идет речь, но они вернут процесс переговоров в тупиковую ситуацию.

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Алена Шевченко
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