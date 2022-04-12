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Назван дешевый способ избавиться от известкового налета с сантехники

Express: от известкового налета и накипи поможет избавиться лимонный сок

Фото: Shutterstock

Эксперты по уборке из компании-производителя сантехники Mira назвали простой и дешевый способ, который поможет избавиться от застарелого известкового налета на сантехнике, плитке, кухонных кранах и накипи в чайнике: для этого понадобится только лимонный сок. На лайфхак специалистов обратило внимание онлайн-издание Express.

Известковый налет, по словам специалистов, оставляет белые разводы на раковине, стенках душевой кабины и любой сантехнике, на которую попадает жесткая вода. Он же является причиной образования накипи на чайнике. Налет, предупреждают эксперты, не только выглядит неэстетично, но и может привести к снижению давления в кранах и лейке душа. Однако опрошенные изданием специалисты утверждают: даже от застарелых известковых отложений поможет обычный лимонный сок, который растворяет отложения кальция.

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Лимонный сок, как отмечается в статье, это мягкое натуральное чистящее средство. Чтобы оно сработало максимально эффективно, стоит воспользоваться тряпкой или губкой и пульверизатором, а также обязательно надеть перчатки, чтобы защитить кожу рук. Эксперты добавили, что наиболее сложно удалить известковый налет с крана, поэтому его можно обернуть тряпкой, смоченной в соке, закрепить ее резинкой и оставить на час. К носику крана можно прикрутить половинку лимона, затем смыть остатки налета. Чтобы было удобнее очистить более обширные поверхности сантехники и душевой кабины, советуют специалисты, сок можно распылять из пульверизатора.

Ранее гуру уборки Софи Хинчклифф поделилась лайфхаком, который поможет очистить до блеска раковину из нержавеющей стали без бытовой химии. По ее словам, сделать это можно обычной пищевой содой, которая эффективно удаляет загрязнения и не царапает поверхность сантехники.

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Наталья Обрядина
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