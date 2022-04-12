Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киргизия сообщила о стягивании сил на границе со стороны Таджикистана

Погранслужба Киргизии сообщила о стягивании сил к месту конфликта со стороны Таджикистана

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила о стягивании сил со стороны Таджикистана к месту конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, обстановка на границе остается напряженной. В погранслужбе заверили, что принимают все меры для стабилизации обстановки.

За последние сутки на границе республик произошли две перестрелки. В частности, Киргизия сообщала о минометном обстреле своего села таджикской стороной. До этого в предыдущей перестрелке огнестрельное ранение получил один киргизский военнослужащий.

В марте Киргизия и Таджикистан договорились не допускать в будущем провокаций на общем участке границы. Предыдущий вооруженный конфликт между пограничниками двух республик произошел 11 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком
Гастроэнтеролог перечислил признаки весеннего гастрита
Минобороны России сообщило о готовящейся Киевом провокации в Ирпене
СБУ подтвердила задержание Медведчука
Госдеп США заявил о сугубо оборонительном характере НАТО
Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы
Песков рассказал об ответе Москвы на распространяемые Киевом фейки
Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы уволилась
Финляндия задумалась о вступлении в НАТО из-за спецоперации России
НАСА отметило роль Юрия Гагарина в освоении космоса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.