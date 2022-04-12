Киргизия сообщила о стягивании сил на границе со стороны Таджикистана

Погранслужба Киргизии сообщила о стягивании сил к месту конфликта со стороны Таджикистана

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщила о стягивании сил со стороны Таджикистана к месту конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, обстановка на границе остается напряженной. В погранслужбе заверили, что принимают все меры для стабилизации обстановки.

За последние сутки на границе республик произошли две перестрелки. В частности, Киргизия сообщала о минометном обстреле своего села таджикской стороной. До этого в предыдущей перестрелке огнестрельное ранение получил один киргизский военнослужащий.

В марте Киргизия и Таджикистан договорились не допускать в будущем провокаций на общем участке границы. Предыдущий вооруженный конфликт между пограничниками двух республик произошел 11 марта.