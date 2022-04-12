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Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы

Погранслужба Киргизии заявила об отводе дополнительных сил от границы с Таджикистаном

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы, пишет РИА Новости.

Как сообщила киргизская погранслужба, стороны договорились об отводе дополнительной силы из зоны конфликта на границе. «В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента», — заявил представитель пресс-службы. Сейчас обстановку на участке назвали относительно-стабильной, но с элементами напряженности.

За последние сутки на границе республик произошли две перестрелки. В частности, Киргизия сообщала о минометном обстреле своего села таджикской стороной. До этого в предыдущей перестрелке огнестрельное ранение получил один киргизский военнослужащий.

В марте Киргизия и Таджикистан договорились не допускать в будущем провокаций на общем участке границы. Предыдущий вооруженный конфликт между пограничниками двух республик произошел 11 марта.

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Марина Совина
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