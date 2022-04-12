Элитный спецназ США и Великобритании обнаружили на Украине

Le Figaro написала о бойцах спецназа SAS и Delta Force в зоне операции на Украине

Бойцы элитных военных спецподразделений из США и Великобритании находятся на территории Украины с самого начала спецоперации российских войск, пишет издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской разведке.

Репортер издания Жорж Мальбруно указал в соцсетях, что речь идет об элитных подразделениях специального назначения SAS и американских «Дельтах» (спецподразделение Delta Force — прим. «Ленты.ру»).

Он отметил, что недавний визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев свидетельствует о том, что Соединенное Королевство является главным союзником республики в развивающемся конфликте.

Ранее журналисты Daily Mail раскрыли детали тайного визита Джонсона в Киев. По их данным, премьер-министр Великобритании использовал автомобиль, вертолет, военный самолет и поезд для того, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О тайном визите Джонсона на Украину и встрече с Зеленским стало известно 9 апреля. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что премьер был очень конкретным в своих заявлениях. Зеленский также поделился, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева.