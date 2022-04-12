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В российском городе откроют новый «Макдоналдс»

Новый ресторан закрывшейся в России сети «Макдоналдс» построят в Екатеринбурге

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Екатеринбурге собираются построить новый ресторан «Макдоналдс», несмотря на то, что официально сеть приостановила работу заведений в России. Об этом сообщает E1.ru.

По данным портала, новый ресторан планирует открыть ООО «Региональная сеть предприятий питания». Общество собирается построить для этого в российском городе отдельное здание. Ресторан намерены открыть по франшизе в 2023 году на улице Фурманова, на этом месте сейчас парковка и деревья. Площадь одноэтажного здания — 1404 квадратных метра.

Отмечается, что «Региональная сеть предприятий питания» владеет «Макдоналдсами» в 14 регионах России, в том числе всеми ресторанами в Екатеринбурге. Утверждается, что учредитель и владелец компании Кайрат Боранбаев приходится дальним родственником бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» закрыла свои рестораны в России с 14 марта из-за спецоперации на Украине. При этом 62 тысячи сотрудников сети продолжают получать зарплату. Также отмечалось, что «Макдоналдс» вновь рассчитывает открыть заведения в стране после нормализации ситуации.

Некоторые рестораны, работающие по франшизе, тем не менее продолжили работу — так, открытые «Макдоналдсы» нашли в Москве, Санкт-Петербурге и во многих городах Сибири.

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Антон Похиляк
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