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Путин пообещал повысить подполковника Лукашенко

Президент Путин вновь пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вновь пообещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующее воинское звание Лукашенко — подполковник запаса.

«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он [Владимир Путин] мне обещал, но до сих пор не присвоил», — сказал Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером.

Президент России в свою очередь заявил, что его коллега не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звания. «Он сам большой начальник», — подчеркнул Путин, заметив, что генеральских званий не имеет, однако это не мешает ему верно служить народу.

6 февраля в интервью с телеведущим Владимиром Соловьевым белорусски лидер напомнил, что Путин обещал повысить его до полковника, но этого до сих пор не произошло. «Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил он.

На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.

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Варвара Кошечкина
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