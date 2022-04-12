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Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

РБК: новостройки в Москве подорожали более чем на 25 процентов за год

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Аналитики риелторской компании «Метриум» в своем исследовании раскрыли динамику цен за год на квартиры в столичных новостройках. В результате выяснилось, что за этот период они подорожали более чем на четверть, сообщает РБК.

По данным экспертов, с первого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента в Старой Москве выросла на 26,5 процента и составила 284,6 тысячи рублей. Разницу с четвертым кварталом аналитики оценили в 8,1 процента — тогда «квадрат» в среднем стоил 263,1 тысячи рублей.

Наибольший прирост цен за анализируемый период наблюдался в феврале 2022 года, когда цены выросли на 5,1 процента. Причиной эксперты называют снижение курса рубля. При этом в марте темпы роста замедлились до 1,42 процента.

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Средняя стоимость квартиры на первичном рынке массового сегмента, согласно подсчетам «Метриума», по итогам квартала составила 13,9 миллиона рублей. За квартал данный показатель увеличился на восемь процентов. Цены пошли вверх у всех типов жилья. Так, студии подорожали на 12,2 процента до 8,5 миллиона рублей, «однушки» — на 9,2 процента до 11,8 миллиона рублей, двухкомнатные квартиры — на 6,8 процента до 16,3 миллиона рублей, а «трешки» — на 6,6 процента до 21,6 миллиона рублей. Средняя стоимость многокомнатной недвижимости в новостройке выросла на 8,7 процента до 28,7 миллиона рублей.

Аналитики сообщили, что на рынке новостроек Старой Москвы по итогам первого квартала 2022 года было представлено 82 жилых комплекса с 15,2 тысячи квартир общей площадью 740,8 тысячи квадратных метров.

На первичном рынке Новой Москвы наблюдалась схожая со Старой Москвой ситуация — с первого квартала 2021 года средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 22,1 процента, достигнув 219,3 тысячи рублей.

Ранее эксперты агентства элитной недвижимости Kalinka Group сообщили, что предложение элитного жилья в Москве сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Показатель стал минимальным с 2014 года.

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Платон Щукин
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