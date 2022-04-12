Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

РБК: новостройки в Москве подорожали более чем на 25 процентов за год

Аналитики риелторской компании «Метриум» в своем исследовании раскрыли динамику цен за год на квартиры в столичных новостройках. В результате выяснилось, что за этот период они подорожали более чем на четверть, сообщает РБК.

По данным экспертов, с первого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента в Старой Москве выросла на 26,5 процента и составила 284,6 тысячи рублей. Разницу с четвертым кварталом аналитики оценили в 8,1 процента — тогда «квадрат» в среднем стоил 263,1 тысячи рублей.

Наибольший прирост цен за анализируемый период наблюдался в феврале 2022 года, когда цены выросли на 5,1 процента. Причиной эксперты называют снижение курса рубля. При этом в марте темпы роста замедлились до 1,42 процента.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке массового сегмента, согласно подсчетам «Метриума», по итогам квартала составила 13,9 миллиона рублей. За квартал данный показатель увеличился на восемь процентов. Цены пошли вверх у всех типов жилья. Так, студии подорожали на 12,2 процента до 8,5 миллиона рублей, «однушки» — на 9,2 процента до 11,8 миллиона рублей, двухкомнатные квартиры — на 6,8 процента до 16,3 миллиона рублей, а «трешки» — на 6,6 процента до 21,6 миллиона рублей. Средняя стоимость многокомнатной недвижимости в новостройке выросла на 8,7 процента до 28,7 миллиона рублей.

Аналитики сообщили, что на рынке новостроек Старой Москвы по итогам первого квартала 2022 года было представлено 82 жилых комплекса с 15,2 тысячи квартир общей площадью 740,8 тысячи квадратных метров.

На первичном рынке Новой Москвы наблюдалась схожая со Старой Москвой ситуация — с первого квартала 2021 года средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 22,1 процента, достигнув 219,3 тысячи рублей.

Ранее эксперты агентства элитной недвижимости Kalinka Group сообщили, что предложение элитного жилья в Москве сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Показатель стал минимальным с 2014 года.