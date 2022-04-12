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Глава СКР поручил расследовать обстрел сотрудников Первого канала в Мариуполе

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел сотрудников Первого канала в Мариуполе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать факт обстрела украинской стороной съемочной группы Первого канала в Мариуполе, в результате которого сотрудница телеканала Ирина Куксенкова получила ранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«А.И. Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления в отношении представителей российских средств массовой информации и установления причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — заявили в СКР. Согласно сообщению, расследованием займется Главное следственное управление (ГСУ) СК России.

12 апреля Первый канал рассказал о ранении своей корреспондентки Ирины Куксенковой в Мариуполе. Уточнялось, что сотрудница телеканала вместе со съемочной группой и российскими военнослужащими попала под обстрел из гранатомета. Она получила осколочные ранения в ноги и была госпитализирована.

Ранее также стало известно о ранении под Мариуполем корреспондента «Известий» Родиона Северьянова. В издании сообщили, что в их сотрудника выстрелил снайпер.

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Олег Давыдов
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