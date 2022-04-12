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В Госдуме ответили на новые санкции Японии против России

Депутат Чепа назвал антироссийские санкции Японии попыткой показать лояльность США

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Япония, вводя санкции против России, пытается продемонстрировать свою лояльность США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По словам депутата, позиция японских властей будет учтена при всех дальнейших переговорах. «И я считаю, что уже давно пора начинать требовать с японцев возврата золота, которое хранится в местных банках с 1920-х годов, и требовать компенсации за это золото», — подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России на фоне ситуации на Украине.

Кроме того, 25 марта Токио расширил экономические санкции в отношении Москвы. В новый, третий по счету, пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, а также был запрещен экспорт в страну предметов роскоши. Первый пакет был принят 15 марта.

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Сергей Истомин
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