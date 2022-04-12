Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австрийская оппозиция раскритиковала визит Нехаммера в Москву

Социал-демократическая партия Австрии назвала визит канцлера Нехаммера в Россию поспешным

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Социал-демократическая партия Австрии раскритиковала визит канцлера Карла Нехаммера в Москву, назвав его поспешным. Мнение оппозиционной силы приводит РИА Новости.

В СДПА отметили, что поездка Нехаммера в Россию не была согласована ни с партнерами из Евросоюза, ни с австрийским правительством и президентом страны. «Беседа могла бы стать шансом, если бы она была лучше подготовлена и скоординирована, но, к сожалению, прошла совершенно безуспешно. Ни прекращения огня, ни гуманитарных коридоров и так далее», — отмечает партия в своем сообщении.

Также СДПА считает, что принятое Нехаммером в одиночку решение о поездке не преследовало дипломатических целей и уменьшило шансы на успех будущих попыток посредничества.

Визит Карла Нехаммера в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялись 11 апреля. Нехаммер после сказал, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими. Он добавил, что визит в Москву был для него долгом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о готовности США воевать «до последнего украинца»
«Одноклассники» изменили образы пользователей
Рост цен в США побил рекорд
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Лукашенко ответил на западные санкции словом «досвидос»
Названы регионы с самыми подорожавшими загородными домами
Космонавт высказался о возобновлении российской лунной программы
В России продлят срок действия истекших водительских прав
Показавший скандальный жест гонщик из России лишился лицензии
Россиянам объяснили защищающие ребенка от преступников правила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.