Названы самые выгодные смартфоны в условиях санкций

Аналитик Муртазин призвал покупать смартфоны до 50 тысяч рублей и отказаться от Apple

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как изменился рынок гаджетов. В интервью радио Sputnik он объяснил, на что сейчас необходимо опираться при выборе нового смартфона.

Муртазин заявил, что в условиях санкций наиболее невыгодными приобретениями становятся дешевые смартфоны, поскольку за год цены могут измениться кардинально. При этом не стоит покупать дорогой гаджет, поскольку его ремонт может потребовать много средств.

Эксперт назвал смартфоны по средней цене самыми выгодными покупками. Он порекомендовал выбирать гаджеты в диапазоне от 25 до 50 тысяч рублей, чтобы он проработал три-четыре года. Однако аналитик призвал отказаться от смартфонов Apple, поскольку в руках россиян они могут превратиться в «дорогой, красивый калькулятор».

«Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи. Если на Android есть сторонние магазины и приложения, в которых продажи как шли, так и идут, у Apple ничего нет», — объяснил Муртазин.

Выбрав модель смартфона, специалист посоветовал узнать цены на нее в разных магазинах. Некоторые из них предлагают рассрочку «10-10-10», которая позволяет россиянам за десять месяцев десятью платежами приобрести товар и переплатить десять процентов. «По сути за телефон, который стоит 50 тысяч, вы отдадите сверху пять тысяч, для кого-то это будет выгодным предложением», — заключил Муртазин.

Ранее эксперты сервиса Bankless Times назвали самые опасные смартфоны. По их мнению, наибольший вред представляют телефоны Motorola Edge с высоким уровнем излучения.