Россиянина обвинили в попытке подкупить полицейского

На Чукотке подозреваемого в хранении наркотиков заподозрили в подкупе полицейского

На Чукотке житель города Билибино стал фигурантом дела, после того как предложил врио замглавы полиции межмуниципального отдела МВД России взятку в 600 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что первый раз мужчина попался на приобретении и хранении наркотиков. Уладить дело подозреваемый решил, подкупив сотрудника полиции. За крупную сумму он предложил правоохранителю освободить его от уголовной ответственности.

Замглавы полиции сделал вид, что согласился, но передал всю информацию о готовящемся преступлении коллегам. Злоумышленника задержали при попытке передачи денег.

На россиянина завели второе уголовное дело, на этот раз о даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Ранее в Ростове-на-Дону бывшего полицейского отдали под суд за коррупцию. Он получил взятку в размере миллиона рублей от начальника службы безопасности одного из медицинских центров за отказ в возбуждении уголовного дела.