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Лукашенко посетовал на отсутствие повышения до полковника

Лукашенко посетовал, что Путин так и не присвоил ему звание полковника

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил про обещание российского коллеги Владимира Путина и посетовал на то, что тот так и не повысил его до полковника. Об этом он высказался во время пресс-конференции после встречи с ним на космодроме Восточный в Амурской области. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

Лукашенко заявил, что Путин обещал присвоить ему звание полковника, и посетовал на отсутствие соответствующего повышения.

«Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил [звание полковника]», — подчеркнул глава республики.

6 февраля в интервью с телеведущим Владимиром Соловьевым Лукашенко напомнил, что Путин обещал повысить его до полковника, однако до сих пор не сделал этого. «Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил он. Действующим воинским званием белорусского президента остается подполковник запаса.

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Алевтина Запольская
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