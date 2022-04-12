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Путин обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения

Президент России Путин заявил о публичном отказе Киева выполнять Минские соглашения

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его комментарий приводит во вторник, 12 апреля, РИА Новости.

Российский президент отметил, что в этой связи продолжать терпеть геноцид на Украине было невозможно.

По мнению Путина, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, чтобы выращивать имевшиеся там ростки национализма.

Ранее глава государства выразил уверенность, что цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Путин подчеркнул, что спецоперация — правильный шаг, другого выбора не было.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем». По его словам, в ходе спецоперации Россия обнаружила «множество соответствующих секретных приказов».

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел не замечать неонацистов в стране и сделал вид, что их не существует, добавил Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Анна Щербакова
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