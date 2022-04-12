Путин обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения

Президент России Путин заявил о публичном отказе Киева выполнять Минские соглашения

Киев публично отказался выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его комментарий приводит во вторник, 12 апреля, РИА Новости.

Российский президент отметил, что в этой связи продолжать терпеть геноцид на Украине было невозможно.

По мнению Путина, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, чтобы выращивать имевшиеся там ростки национализма.

Ранее глава государства выразил уверенность, что цели специальной военной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Путин подчеркнул, что спецоперация — правильный шаг, другого выбора не было.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Киев отказался выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем». По его словам, в ходе спецоперации Россия обнаружила «множество соответствующих секретных приказов».

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел не замечать неонацистов в стране и сделал вид, что их не существует, добавил Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.