Стало известно о проверке телеканала «Дождь» из-за призывов к терроризму

Mash заявил о проверке СКР телеканала «Дождь» из-за призывов к терроризму и захвату власти

Следственный комитет России (СКР) проверяет телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) из-за призывов к терроризму и захвату власти. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Утверждается, что прокуратура обнаружила на странице телеканала на YouTube текст, якобы призывающий к насильственной смене власти. По данным Mash, после этого СК начал проверку. «Ответственным за публикацию материала грозит до семи лет лишения свободы», — заявляется в публикации.

Следственный комитет официально данную информацию пока не прокомментировал. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, обсуждая публикацию Mash в своем Telegram, заявила, что редакция не публиковала на своем YouTube-канале призывов к насильственной смене власти.

Вместе с тем Синдеева рассказала, что в марте сотрудники МВД вручили представителям «Дождя» два выданных прокуратурой Москвы предостережения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ и осуществления им экстремистской деятельности.

«В предостережениях содержались ссылки на страницу "Дождя" в YouTube, что само по себе незаконно, так как эта страница не является зарегистрированным СМИ и не регулируется указанными прокуратурой статьями закона», — отметила глава телеканала. Она также добавила, что в связи с этой ситуацией «Дождь» обратился в суд. Других документов, запросов или требований, по словам Синдеевой, редакция не получала.

3 марта сообщалось, что «Дождь» приостановил работу. Синдеева заявила, что редакции «нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше». Перед этим главный редактор канала Тихон Дзядко сообщил, что временно покинул Россию.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайту «Дождя». В тот же день Роскомнадзор заблокировал ресурс. Причиной такой меры назывались призывы к экстремистской деятельности и изложение ложных сведений о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.