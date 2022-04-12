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От Rutube потребовали заблокировать трансляцию программ российских каналов

Rutube отказался блокировать ретрансляцию российских телеканалов по требованию Латвии

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский видеохостинг Rutube отказался блокировать в Латвии ретрансляцию программ некоторых российских телеканалов по требованию латвийского Национального совета электронных СМИ (NEPLP). Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил Telegram-канал холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит видеохостинг.

«Служба модерации Rutube получила от Национального совета электронных СМИ Латвии (NEPLP) требование установить геоблок на ретрансляцию программ телеканалов "Россия РТР", "Россия 24" и "ТВ Центр Интернэшнл" (TVCI) на территории Латвии», — говорится в публикации. При этом, по данным холдинга, латвийский регулятор предупредил, что в противном случае «оценит необходимость» ограничения доступа к Rutube.

В холдинге заявили, что Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских телеканалов. «Русскоязычное население Латвии имеет право на доступ к объективной информации о происходящем в России и мире», — подчеркнули в «Газпром-медиа». Представители компании также сочли, что попытки блокировки российских СМИ нарушают права русскоязычного населения, что противоречит основам Европейской хартии свободы прессы, принятой в 2009 году представителями СМИ из 19 европейских стран.

В феврале 2022 года стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию российских телеканалов «Россия» и «Россия 24». Аналогичные меры были применены к каналу «ТВ Центр». За год до этого в Латвии была заблокирована ретрансляция 16 российских телеканалов.

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Маргарита Щигарева
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