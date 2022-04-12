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В Карачаево-Черкесии появился Сад Дружбы

В Карачаево-Черкесии высадили сотню деревьев в честь юбилея региона

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Республики Карачаево-Черкессия

В Карачаево-Черкесии студенты местного аграрно-технологического колледжа высадили сотню фруктовых деревьев в честь празднования 100-летнего юбилея со дня образования республики. Об этом сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе главы и правительства региона.

Там уточнили, что сад, названный Садом Дружбы, появился в поселке Эркен-Шахар. «Сто фруктовых саженцев, символизирующих 100-летний юбилей республики и дружбу народов, украсили территорию колледжа», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что высадка деревьев прошла при поддержке министерства образования и науки Карачаево-Черкесии.

Ранее в апреле сообщалось, что в Северной Осетии в рамках международной акции «Сад памяти» высадили миллионное дерево, а также две тысячи саженцев грецкого ореха. Миллионное дерево посадил министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев совместно с волонтерами и местными жителями.

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Варвара Кошечкина
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