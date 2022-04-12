В работе YouTube произошел сбой

Сервис Downdetector сообщил о жалобах пользователей на неполадки в работе YouTube

Пользователи YouTube в разных странах сообщают о сбоях в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Отмечается, что неполадки наблюдаются у пользователей в ряде стран, в том числе США, Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

