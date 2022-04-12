Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В работе YouTube произошел сбой

Сервис Downdetector сообщил о жалобах пользователей на неполадки в работе YouTube

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователи YouTube в разных странах сообщают о сбоях в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Отмечается, что неполадки наблюдаются у пользователей в ряде стран, в том числе США, Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава СБУ подтвердил задержание Медведчука по поручению Зеленского
Минобороны России заявило о размещении ВСУ вооружения в жилых кварталах Харькова
На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука
В США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы во Франции
Президент Чехии отверг идею размещения военной базы США в стране
Екатерина Шульман уехала из России
Продавщица цветов в Москве объяснила рост цен на ирисы и розы
Кадыров показал зачистку «Азовстали» чеченским спецназом
Появилось видео сдачи в плен тысячи морпехов ВСУ
Шольц обсудил с предпринимателями влияние на бизнес санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.