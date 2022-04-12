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Зеленский упростил получение сержантского звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал указ об упрощенном порядке назначения в сержанты

Фото: Офис Президента Украины

На Украине стать сержантом или старшиной можно будет в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Согласно указу украинского президента, в период действия военного положения на Украине на сержантские и старшинские должности могут назначаться рядовые солдаты при наличии у них боевого опыта. При этом соответствующим солдатам положено присвоить звание сержанта или старшины.

Таким образом, Зеленский упростил требования к замещению званий младшего командирского состава — ранее для того, что получить их, необходимо было пройти специально обучение. Теперь обучение сержантов и старшин, назначенных в соответствии с указом президента, откладывается на «сроки, определяемые министерством обороны Украины».

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По данным российского Минобороны, в ходе боевых действий на территории Украины Вооруженные силы России ликвидировали до 30 тысяч военнослужащих украинской армии. Кроме того, Россия уничтожила уже около 500 беспилотников, сотни установок РСЗО и более двух тысяч танков и бронемашин.

Ранее на Западной Украине поймали двух мужчин, которые перевозили через границу потенциальных призывников. Украинцы делали это в нарушение закона.

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Дмитрий Настасьев
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