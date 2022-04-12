Гособвинитель запросил 16 лет колонии сбившему насмерть бойца СОБР петербуржцу

Гособвинитель попросил 16 лет строгого режима россиянину, сбившему насмерть бойца СОБР

Гособвинитель на прениях сторон в суде запросил 16 лет колонии для жителя Санкт-Петербурга, который насмерть сбил бойца СОБР «Гранит». Об этом во вторник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, в прениях государственный обвинитель помимо наказания в виде 16 лет строгого режима попросил взыскать в пользу потерпевшей стороны 10 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемый в телефонных мошенничествах житель Петербурга Алексей Покрепо насмерть сбил бойца спецотряда быстрого реагирования Росгвардии «Гранит», когда пытался скрыться на авто. Это произошло утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

СОБР нагрянул к Покрепо в рамках спецоперации с участием сотрудников Следственного комитета России (СКР), МВД и Росгвардии. Мероприятие было направлено на поиск и поимку телефонных мошенников, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП. Задержанному вменили две статьи: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.