Жителей Белгорода пригласили вступить в народную дружину

В Белгороде объявили набор жителей в народную дружину для патрулирования города

Власти расположенного в 40 километрах от Украины Белгорода объявили о наборе местных жителей в добровольную народную дружину для патрулирования города и помощи правоохранителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэрии города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в понедельник, 11 апреля, о создании дополнительных народных дружин для защиты социально значимых объектов. В первую очередь их количество будет увеличено в приграничных районах.

«В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка», — говорится в заявлении мэрии.

Отмечается, что членом народной дружины может стать любой желающий в возрасте 18 лет или старше, у кандидата не должно быть судимостей и медицинских противопоказаний. Для вступления необходим пакет документов, куда кроме копии паспорта, СНИЛС и ИНН вошли фотографии, справки от нарколога и психиатра и справка об отсутствии судимости.

Ранее 12 апреля сообщалось о повреждении железной дороги в Белгородской области. Губернатор Гладков сообщил, что жертв и пострадавших нет, и пообещал сообщить о результатах расследования позже.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности с 11 апреля из-за близости с территорией Украины. Он продлится 15 суток, на этот период усилена работа спецслужб. Губернатор российского региона призвал жителей российского региона быть бдительными и обращать внимание на незнакомых людей.

