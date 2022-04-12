Финский комментатор объяснил отказ произносить фамилию Овечкина

Финский комментатор Кайнулайнен назвал спонтанным решение не называть фамилию Овечкина

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен объяснил отказ произносить фамилию российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит издание Ilta-Sanomat.

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными», — поделился он. Журналист рассказал, что получил как положительные, так и негативные отзывы.

Ранее Кайнулайнен решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского хоккеиста. Во время матча «Вашингтона» против «Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин. Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл россиянина «восьмеркой» или «капитаном "Кэпиталс"».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. 36-летний россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.