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Финский комментатор объяснил отказ произносить фамилию Овечкина

Финский комментатор Кайнулайнен назвал спонтанным решение не называть фамилию Овечкина

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен объяснил отказ произносить фамилию российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит издание Ilta-Sanomat.

«Слова — очень мощный и важный ресурс. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными», — поделился он. Журналист рассказал, что получил как положительные, так и негативные отзывы.

Ранее Кайнулайнен решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского хоккеиста. Во время матча «Вашингтона» против «Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин. Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл россиянина «восьмеркой» или «капитаном "Кэпиталс"».

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в Национальной хоккейной лиге. 36-летний россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Дарья Коршунова
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