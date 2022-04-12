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Раскрыт секрет быстрого прохождения досмотра в аэропорту

Эксперты по безопасности GetLicenced посоветовали приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета

Фото: Tomek Baginski / Unsplash

Эксперты по безопасности компании GetLicenced раскрыли путешественникам секрет быстрого прохождения досмотра в аэропорту. Их советы публикует The Mirror.

В первую очередь специалисты порекомендовали туристам заранее приезжать в аэропорт — за два-три часа до вылета. При этом одним из факторов, влияющих на скорость прохождения проверки, является правильный выбор одежды.

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Пассажирам посоветовали выбирать для полетов на самолете вещи, которые быстро снимаются, например, кроссовки без шнурков или куртки без пуговиц, на молнии. Верхнюю одежду желательно сразу положить в отдельный лоток, иначе может потребоваться повторный видеоконтроль. Данная рекомендация также касается украшений, ремней и очков, которые следует переложить в ручную кладь, стоя в очереди, чтобы ускорить процесс досмотра.

Кроме того, эксперты посоветовали не пренебрегать платной услугой ускоренной проверки безопасности, которая предоставляется во многих международных аэропортах. Подобные траты, по мнению специалистов, оправданы во время путешествий с детьми.

«Если вам нужно быстро пройти через очередь, например, если вы опаздываете, попробуйте поговорить с сотрудником по безопасности, который может помочь пройти все формальности, минуя очередь», — предложили они.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли дали советы по покупке валюты российским путешественникам, планирующим отдых за границей. Им предложили приобрести деньги в мобильном приложении, на сайте банка или на Московской бирже

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Валентина Процкова
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