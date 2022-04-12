Раскрыт секрет быстрого прохождения досмотра в аэропорту

Эксперты по безопасности GetLicenced посоветовали приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета

Эксперты по безопасности компании GetLicenced раскрыли путешественникам секрет быстрого прохождения досмотра в аэропорту. Их советы публикует The Mirror.

В первую очередь специалисты порекомендовали туристам заранее приезжать в аэропорт — за два-три часа до вылета. При этом одним из факторов, влияющих на скорость прохождения проверки, является правильный выбор одежды.

Пассажирам посоветовали выбирать для полетов на самолете вещи, которые быстро снимаются, например, кроссовки без шнурков или куртки без пуговиц, на молнии. Верхнюю одежду желательно сразу положить в отдельный лоток, иначе может потребоваться повторный видеоконтроль. Данная рекомендация также касается украшений, ремней и очков, которые следует переложить в ручную кладь, стоя в очереди, чтобы ускорить процесс досмотра.

Кроме того, эксперты посоветовали не пренебрегать платной услугой ускоренной проверки безопасности, которая предоставляется во многих международных аэропортах. Подобные траты, по мнению специалистов, оправданы во время путешествий с детьми.

«Если вам нужно быстро пройти через очередь, например, если вы опаздываете, попробуйте поговорить с сотрудником по безопасности, который может помочь пройти все формальности, минуя очередь», — предложили они.

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