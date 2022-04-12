Авиакомпания «Якутия» прокомментировала включение в черный список Евросоюза

Авиакомпания «Якутия» продолжит работу в обычном режиме, несмотря на санкции Евросоюза

В авиакомпании «Якутия» прокомментировали санкции со стороны Евросоюза. Авиаперевозчик заверил, что продолжит работу в обычном режиме, а эксплуатация самолетов будет осуществляться в соответствии с российским законодательством, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то что Евросоюз внес авиакомпанию "Якутия" в список предприятий, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, работа будет продолжена в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Винокурова, причиной создания Еврокомиссией черного списка по воздушной безопасности стало непрекращающееся беспрецедентное давление Запада на экономику России.

Ранее в Росавиации заверили, что решение Еврокомиссии включить отечественные авиакомпании в черный список не повлияет на безопасность полетов. Отмечается, что ограничения не затронут техническое состояние авиационного парка, поддержание летной годности воздушных судов, а также исполнение лизинговых сделок.

Ранее, 11 апреля, Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Речь идет о перевозчиках «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair.

