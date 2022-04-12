Захарова прокомментировала слова Борреля о военном сценарии на Украине

Представитель МИД Захарова заявила о превращении ЕС в агрессивную машину НАТО

Слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о возможности решения конфликта на Украине только военным путем превращают Евросоюз в агрессивную машину НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, высказывание Борреля «ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза». «Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество: из экономического блока, гуманитарного, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства — под зонтиком, безусловно, НАТО», — заключила она.

Ранее Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать [дальнейшее] расширение [военной] помощи Украине», — подчеркнул дипломат.

