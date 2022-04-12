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Власти рассказали о сроках восстановления железной дороги в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил о восстановлении железной дороги под Белгородом в короткие сроки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Участок железной дороги, который был поврежден в приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области, восстановят в самые короткие сроки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой трансляции на своей странице «ВКонтакте».

«Да, есть нарушения движения железнодорожного. Сейчас эти работы проводятся, общаюсь на прямой связи с руководством РЖД, уверен, что в максимально короткий промежуток времени все эти восстановительные работы будут выполнены», — сказал он.

Ранее власти граничащей с Украиной Белгородской области показали кадры разрушенного участка железнодорожных путей. На опубликованных кадрах видно, что дорога частично повреждена на мосту.

В свою очередь губернатор Гладков сообщил, что жертв и пострадавших нет, а также пообещал сообщить о результатах расследования позже.

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Никита Абрамов
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