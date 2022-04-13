Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Упавший в столице Хорватии беспилотник нес авиабомбу

Беспилотник, упавший в Загребе в ночь на 11 марта, нес авиабомбу ОФАБ-100-120

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Беспилотник советского производства, упавший в Загребе в ночь на 11 марта, нес осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120. Она взорвалась при падении, рассказали хорватские эксперты. Цитату приводит РИА Новости.

Майор Миле Томич из управления поддержки ВС Хорватии заявил, что фрагменты авиабомбы и взрывателя АВУ-ЭТ нашли на месте падения беспилотника. Они были установлены на переднюю часть бомбы. При этом следы взрывчатого вещества пока не обнаружены. Кто и откуда выпустил беспилотник, пока не известно.

«Несомненно, что в ходе падения беспилотника после удара о землю произошел взрыв импровизированного взрывного устройства, которое составляли части авиабомбы со взрывателем, и взрывчатого вещества, которое не принадлежит ряду традиционных военных или хозяйственных средств», — считает главный эксперт по пожарам и взрывчатке хорватского Центра судебной экспертизы «Иван Вучетич» Ивана Бачич.

Как заявил ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Жена Медведчука обратилась к Зеленскому
Российский миллиардер посоветовал россиянам срочно покупать товары одного вида
Экономист высказался о судьбе российской экономики в «изолированном формате»
США предрекли использование Россией и Китаем ресурсов Луны
Разъяренный дельфин попытался утопить женщину на глазах у детей и попал на видео
Захарова обвинила власти Украины в подготовке провокаций
В Совфеде раскритиковали приглашение Шольца в Киев
Жена Медведчука попросила помощи у Эрдогана в освобождении ее мужа
Бывший работник семьи Кардашьян пожаловалась на нехватку денег на еду
Для получения денег россиянин использовал старый способ мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.