Упавший в столице Хорватии беспилотник нес авиабомбу

Беспилотник, упавший в Загребе в ночь на 11 марта, нес авиабомбу ОФАБ-100-120

Беспилотник советского производства, упавший в Загребе в ночь на 11 марта, нес осколочно-фугасную авиабомбу ОФАБ-100-120. Она взорвалась при падении, рассказали хорватские эксперты. Цитату приводит РИА Новости.

Майор Миле Томич из управления поддержки ВС Хорватии заявил, что фрагменты авиабомбы и взрывателя АВУ-ЭТ нашли на месте падения беспилотника. Они были установлены на переднюю часть бомбы. При этом следы взрывчатого вещества пока не обнаружены. Кто и откуда выпустил беспилотник, пока не известно.

«Несомненно, что в ходе падения беспилотника после удара о землю произошел взрыв импровизированного взрывного устройства, которое составляли части авиабомбы со взрывателем, и взрывчатого вещества, которое не принадлежит ряду традиционных военных или хозяйственных средств», — считает главный эксперт по пожарам и взрывчатке хорватского Центра судебной экспертизы «Иван Вучетич» Ивана Бачич.

Как заявил ранее министр обороны Хорватии Марио Баножич, расследование инцидента ведется с партнерами по НАТО.